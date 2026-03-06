アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続く中、ロシアが米軍の動きをイランに伝えて支援しているとワシントン・ポストが報じました。アメリカのワシントン・ポストが6日、複数の当局者の話として伝えたところによりますと、ロシアは友好国のイランに対し、米軍の艦艇や航空機などの位置情報を伝達しているということです。また、イランの攻撃が米軍の指揮統制施設、レーダー、軍事インフラを狙っていることも、ロシアによる