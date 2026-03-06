ＷＢＣの日本代表「侍ジャパン」を応援しようと、東京都稲城市の「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」で６日、東京ドームでの初戦の台湾戦のパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、約１０００人がバックスクリーンの大型ビジョンの前で歓声を上げた。内野席に加えて大型ビジョンに近いグラウンドでも観戦でき、こたつで暖まれる「こたつシート」も１０台用意された。寝転んで観戦する姿もあり、観客は開放的な雰囲