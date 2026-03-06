2回、先制の満塁本塁打を放った大谷（16）を跳び上がって迎える鈴木。左から2人目は井端監督＝東京ドーム井端監督の「全員で攻めて攻めて、攻めまくりたい」との言葉が現実となった。二回に大谷の満塁本塁打が飛び出すなど、7安打を集めて10得点の猛攻。1イニングの最多得点新記録で、代表史上で最高とも評される豪華打線が真価を発揮した。「先に点が取りたい中で取ることができて、後もつながったところが良かった」と監督は