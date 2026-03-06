沖縄県によると、６日午後８時５０分頃、防衛省沖縄防衛局から、同県名護市の野球場に米軍の多用途ヘリ「ＵＨ１」が予防着陸したと連絡があった。着陸したのは同市許田の野球場で、ヘリには危険物質や武器の搭載はないという。ヘリは午後１０時４１分に離陸し、同５３分に同県宜野湾市の米軍普天間飛行場に着陸した。県警名護署によると、けが人の情報は入っていない。