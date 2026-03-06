ボートレース住之江の「ＢＰ梅田開設１９周年記念令和スピードレーサー選抜戦」は６日、予選３日目が行われた。西村拓也はここまで５走して白星なく、得点率は６・００で１８位タイ。初日１２Ｒのドリーム戦１号艇で３着に敗れるなど波に乗り切れてない。２連率３３％の１８号機も「展示タイムが示すような足ではないし非力でいい部分はない」とトーンは上がらない。それでも地元戦での予選落ちは許されない。「足で勝てなく