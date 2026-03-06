ボートレースびわこの「びわこヴィーナス！第６回酒処京都新京極スタンド杯」は６日、予選最終日となる４日目が行われた。桜本あゆみ（３８＝群馬）は予選最終日の９Ｒ、２コースからコンマ１０のトップスタートを決めると１Ｍ的確に差して白星を奪取した。３位で予選を突破し準優の絶好枠を手にしたが、舟足については「足に特徴がつかない。出足、伸びのどっちに振っても、変化が少ない。ペラが違っていたので、元に戻し