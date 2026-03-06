６日、全人代が開いた経済テーマの記者会見で、質問に答える王文濤・商務部長。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月6日】中国商務部の王文濤（おう・ぶんとう）部長は6日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済テーマ記者会見で、今年は生産関連と生活関連の両面でサービス貿易の発展を進める方針を示した。ビザ免除などの政策を生かして旅行サービスの輸出を拡大し、文化、中国伝統医薬、飲食などのサ