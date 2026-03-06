６日、全人代が開いた経済テーマの記者会見で、質問に答える潘功勝・中国人民銀行総裁。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月6日】中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝（はん・こうしょう）総裁は6日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済テーマ記者会見で、今年すでに公開市場操作で中長期資金約2兆元（1元＝約23円）を純供給したと述べた。潘総裁は、資金調達環境は全体として緩和状態にあり、金融総