◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾に13−0で大勝した。「6番・一塁」でスタメン出場した村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）は2回にタイムリー内野安打を放った。試合後、13安打13得点と爆発した打線について外国人記者から「侍ジャパンの打線の