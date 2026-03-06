チームみらいの安野貴博党首＝2026年2月27日、国会チームみらいの安野貴博党首は6日のBSフジ番組で、2026年度予算案に賛成する可能性があるかどうかを問われ「あり得る」と含みを持たせた。みらいは昨年12月、国会のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進に関する政策合意を自民党と結んだ後、参院で25年度補正予算案に賛成した経緯がある。