TBS「水曜日のダウンタウン」などを手がけるテレビプロデューサー・藤井健太郎氏（44）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。演出を担当している同局の「オールスター後夜祭'26春」について言及した。藤井氏は「春の『オールスター後夜祭』は一旦お休みです。また半年後に」と告知した。同番組は18年にスタート。20年には新型コロナの影響で中止となったが、21年から再開。春と秋に放送され、人気を博していた。