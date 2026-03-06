ＮＭＢ４８・芳賀礼が舞台「シナリオ通りの恋をした」（４月３０日〜５月２日、東京・紀伊國屋ホール）で主演を務めることが６日、分かった。舞台初出演にして初主演の芳賀は「私にとって舞台は初めての経験なのでわくわくとドキドキでいっぱいですが、皆さんを魅了できるような舞台を作り上げられるよう精一杯努めます！」と意気込んでいる。今作はコント師、ザ・ギースの高佐一慈が初めて演劇の脚本・演出を手がけた意欲作。