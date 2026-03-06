広西チワン族自治区人民政府弁公庁が4日に発表した今年の伝統行事「上巳節（旧暦3月3日、今年は4月19日）」に合わせた連休のスケジュールによると、4月18日（土曜日）と4月19日（日曜日）の週末に加えて4月17日（金曜日）、4月20日（月曜日）も振替休日となり、合計4連休になる。人民網が伝えた。「上巳節」の日には、山歌（民謡）を歌ったり、手まりで遊んだり、花火を上げたり、打楽器・銅鼓を演奏したり、バンブーダンスを踊っ