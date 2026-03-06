WBC初戦の台湾戦に先発「いい雰囲気でプレーできた」■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手が6日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組のチャイニーズ・タイペイ戦に先発。3回途中まで無安打に抑えてコールド勝利に貢献した。試合後の会見で「球場の一体感はすごく力になった。いい雰囲気でプレーできた。とても感謝して