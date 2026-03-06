◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾に13−0で大勝した。若月健矢捕手（30）はバッテリーを組んだ山本由伸投手（27）を好リード。バットでも2回、2死一、三塁の好機で右前タイムリーを放ち援護した。強化試合、壮行試合でバッテリーを組む機会はなく若月い