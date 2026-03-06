台湾戦の3回途中に登板した藤平＝東京ドーム6日のWBC初戦で藤平（楽天）が三回、失策と2者連続四球で2死満塁を招いた山本（ドジャース）に代わって登板。今季西武に加入した左の巧打者、林安可を得意のフォークボールで空振り三振とした。ピンチを脱し「三振を狙った。（山本）由伸の防御率を上げないようにと思って、いい形で帰ってこられた」と破顔した。平良（西武）の代替選手として追加招集された。2024年の「プレミア12