◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）日本代表「侍ジャパン」は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組初戦で台湾と対戦し13―0で快勝した。打っては「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31＝ドジャース）が先制の満塁本塁打含む4打数3安打5打点の活躍で13点を奪った侍打線をけん引。投げては5投手による完封リレーで、連覇に向けて最高のスタートを切った。2回