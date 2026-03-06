◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本（６日・東京ドーム）日本は１３得点の大勝。猛打が爆発した攻撃陣に注目が集まるが、投手陣もきっちりと無失点で抑えた。先発の山本由伸（ドジャース）から藤平尚真（楽天）、宮城大弥（オリックス）、北山亘基（日本ハム）、曽谷龍平（オリックス）と５人の継投で“ノーヒットノーラン”は逃したが、台湾を張育成の１安打のみに封じ込めた。７回コールドであくまでも参考記録だ