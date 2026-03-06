◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンのブルジェーイズ・岡本和真内野手が独特の「お茶たてポーズ」の真相を明かした。「５番・三塁」でスタメン出場。３回無死一、二塁で中前へ適時打を放った。今大会の初戦で初安打＆初打点をマークし、塁上では「お茶たてポーズ」を披露したが、主砲のセレブレーションはひと味違った。左手で茶わんを持ち、右手でクルクルさせると