◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンの菊池雄星投手（エンゼルス）が、先発する７日の韓国戦（東京Ｄ）に向け「全力を尽くすだけ」と意気込んだ。「ＪＡＰＡＮ」のユニホームを着てＷＢＣを戦うのは今大会が初めて。初実戦となった２日のオリックスとの強化試合（京セラＤ）では４回６安打３失点（自責２）で降板。「ボール自体は良かった。配球だったりとか実戦でし