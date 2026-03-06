◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が６日、東京ドームでのＷＢＣ１次ラウンド初戦、日本―台湾戦を観戦。満塁弾を放った大谷翔平のすごみや打順の組み方に迫った。＊＊＊＊＊「１番・大谷」の意味を、本人が示した。どこが相手でも実力通りにいかないのが国際大会の初戦だ。地に足を着けて戦うには初回が大事。初球、いきなりの豪快な