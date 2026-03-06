ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は６日、開幕した。仲道大輔（２５＝愛知）が初日１、２着と好発進。前半１Ｒはイン逃げ。後半１１Ｒでは２番手を走る石塚久也を道中で逆転。エンジンは２連対率２７％という数字以上の動きを見せている。「ペラを自分の形に叩き変えて、もらった時に比べれば、だいぶ底上げできました。後半のスタートで放ったことを考えれば現状でも普通以上に動いていると思う。