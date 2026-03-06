新日本プロレス６日大田区大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」１回戦でジェイク・リー（３７）がＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）を下し、２回戦（１３日、大阪）進出を決めた。２人はシングル初対決。ジェイクは序盤からゴム手袋をした右手をＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩの口の中に突っ込むなど、狂気的な行動で翻弄する。しかし、ダイビングヘッドハンターを食らって徐々にペースをつかまれると、ＦＢＳ（串刺し式ビッ