落語家・柳亭小痴楽（３７）が６日、ＮＨＫラジオ第１で放送中の「小痴楽の楽屋ぞめき」（日曜・後１時５分）の番組初となる公開収録を、東京・千代田区の有楽町朝日ホールで行った。若手真打ちのトップランナー・小痴楽が寄席の楽屋のような雰囲気のなか、仲間たちと「ぞめく（＝浮かれ騒ぐ）」トークバラエティー。小痴楽は演目「堪忍袋」を披露したほか、ゲストの林家たい平（６１）を迎えてのトークで盛り上げた。２０２