日本時間２２時３０分に米雇用統計（2月）、小売売上高（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（2月）22:30 予想6.0万人前回13.0万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想0.3%前回0.4%（平均時給・前月比) 予想3.7%前回3.7%（平均時給・前年比) 小売売上高（1月）22:30 予想-0.2%前回0.0%（前月比) 予想0.0%前回0.0%（自動車