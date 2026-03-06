雇用統計（2月）22:30 結果-9.2万人 予想6.0万人前回12.6万人（13.0万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.4% 予想4.3%前回4.3%（失業率) 結果0.4% 予想0.3%前回0.4%（平均時給・前月比) 結果3.8% 予想3.7%前回3.7%（平均時給・前年比)