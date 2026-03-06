６日、全人代が北京市内の梅地亜中心（メディアセンター）で開いた経済テーマの記者会見。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月6日】中国証券監督管理委員会の呉清（ご・せい）主席は6日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済テーマ記者会見で、中国本土市場の人民元建て株式（A株）の時価総額は110兆元（1元＝約23円）を超えていると述べた。