◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)初戦から13安打13得点で完封7回コールド勝ちした侍ジャパン。先制点の満塁弾を含む3安打5打点と活躍した大谷翔平選手がヒーローインタビューで試合を振り返りました。大谷選手は初戦で大勝したことについて「本当にいいゲームで、いいスタートがきれたので、本当に応援のおかげかなと思っています。ありがとうございます