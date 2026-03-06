アメリカ連邦議会で日本酒を片手に日米関係の強化を図るイベントが開かれました。アメリカの下院議員からは高市総理の台湾をめぐる国会答弁をきっかけに、中国による威圧を受けている日本を支援していく姿勢が示されました。山田重夫 駐米大使「乾杯！」このイベントは在アメリカ日本大使館などが主催し、5日、ワシントンの連邦議会で開かれたもので、超党派の連邦議会の議員やスタッフと、日本政府関係者らが日本酒を片手に