中東情勢が緊迫する中、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイのメイダン競馬場は6日、開催日を迎え、午後5時30分（日本時間午後10時30分）に予定通り1Rが行われた。レースの模様は主催者であるドバイレーシングクラブの公式YouTubeチャンネルでライブ配信され、午後9時45分発走（日本時間7日午前2時45分）の最終レースまで8競走が組まれている。前日5日はアルアイン競馬場、7日はアブダビ競馬場、8日はジェベルアリ競馬場で開催が