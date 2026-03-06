◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾に13−0で大勝した。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメン出場。3回に中前適時打を放ち、初安打初打点をマークした。「良かった。ホッとしました、少し」大会初戦に初安打初打点をマー