◇スーパーバンタム級8回戦前WBOバンタム級王者・武居由樹《8回戦》WBA15位ワン・デカン（2026年5月2日東京ドーム）前WBO世界バンタム級王者の武居は同興行で再起戦に臨むことが決まった。昨年9月に現WBO王者メディナに4回TKO負けで王座から陥落して以来、約8カ月ぶりのリング。スーパーバンタム級ノンタイトル8回戦で世界ランカーとの対戦が決まった武居は自身のXで「最高の舞台、最高の日にセミファイナルで再出発