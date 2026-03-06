新日本プロレス６日大田区総合体育館大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」１回戦で、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のカラム・ニューマン（２３）がＯＳＫＡＲ（２７）を下し２回戦（１３日、大阪）に進出した。Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅとの「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」でＩＷＧＰタッグ王座を保持するＯＳＫＡＲの怪力に苦戦を強いられた。強烈なビッグブーツからギロチンドロップと巨体から繰り出される猛攻