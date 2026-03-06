◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）巨人の佐々木俊輔外野手が「９番・ＤＨ」で出場。３打数２安打１打点と結果でアピールした。３回無死、山岡から右前安打で出塁し、泉口の適時二塁打で先制のホームイン。４回の二ゴロも痛烈な打球だった。６回１死三塁では高谷から中前適時打を放った。これで直近の対外試合は４試合連続で安打と打点をマークしていて、その間１１打数６安打、打率５割４分５厘。丸