◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）巨人はオープン戦３連勝。主将の岸田行倫捕手（２９）は７番・捕手で先発し３打数２安打、守っても山崎を４回無四球０封に導くなど好リードした。オープン戦はここまで２試合で６打数３安打、打率５割と振れている。「結果はいい方向に出ているので継続して」と振り返りつつ「１打席目のチャンスの場面で何とか、ああいうところで仕事をしていきたい」と２回１死一、三