◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）日本代表「侍ジャパン」の北山亘基投手（26＝日本ハム）が6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の台湾戦の6回に4番手としてWBC初登板を果たした。“お茶たてポーズ”の発案者として本番前から脚光を浴びた右腕は先頭で迎えた4番ジャン・ユーチェンを追い込むも、6球目に投じた156キロの直球を詰まりながらも右前に運ばれた。ノー