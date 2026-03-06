「＝LOVE」のみりにゃこと大谷映美里（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）と並んで「朝ラー」したことを明かした。大谷は「ヒカキンさんと朝ラーしてきました」と腕組みする2ショットなどを投稿し「ヒカキンさんが作るラーメンを並んで食べるなんで夢のような時間でした」と振り返った。ヒカキンと「朝ラー」した理由については「YouTubeコラボありがとうございます！！」と