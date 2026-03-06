ローマに所属するアルゼンチン代表FWパウロ・ディバラは、左ひざを痛めており、現在は関節鏡検査手術を受けているようだ。6日、イタリアメディア『スカイ』が報じている。ディバラは今シーズンここまで公式戦22試合に出場しているものの、1月25日に行われたセリエA第22節ミラン戦を最後に戦線を離脱。今月1日のユヴェントス戦でリーグ戦5試合ぶりにスカッド入りを果たし、復帰への階段を上り始めていた。しかし、ディバラは5