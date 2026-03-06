元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンに謝罪したところ、反響が寄せられました。【写真】元人気アイドル、ファンに謝罪「恥ずかしくてあたふたしちゃった」ゆうこすさんは、自身の写真2枚とともに「さっき話しかけてくれたファンの方、そっけない感じでごめんなさい」と投稿。ファンに向けて謝罪していますが、「いつもなら写真とか一緒に撮ろ〜って話したりする