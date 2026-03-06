◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドWBC(ワールドベースボールクラシック)が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドがスタートしました。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出できます。日本は初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦で2回に大谷翔平選手の先制満塁ホームランが飛び出すなど、10得点のビッグイニング。その後も得点を重ね、投手陣も得点を与えず。大量13得点で7回コ