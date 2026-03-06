◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。佐藤輝明内野手（26）がWBC初打席で四球を選んだ。「やったぁ」。試合後の第一声は短くても喜びと興奮が詰まっていた。「普段はね、味わうことのない雰囲気だったので。一打席だけ集中して楽しかったです」