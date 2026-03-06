全国の「使い方が“ナゾ”な方言のランキング」が発表されました。【写真を見る】「使い方が掴めない方言ランキング」1位の“じら”とはその中にランクインした山梨県の方言「わにわに」。どんな意味か分かりますか？使い方“ナゾ”方言ランキング南波雅俊キャスター（東京出身）：使い方がナゾな方言のランキングが発表されました。【使い方が掴めない方言ランキングTOP5】生活ガイド.com▼1位「じら」（山口県）意味：わがまま