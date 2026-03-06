◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾0―13日本（2026年3月6日東京D）台湾・曽豪駒監督は13失点での7回コールド負けに肩を落とした。試合後の会見も沈痛な面持ちで、「今日の負けは重苦しいもの。選手は全力を尽くしていいものを見せようとしている。打撃は本調子ではない。選手に調子を取り戻してもらおうとしている。選手はボールの見極めを努力している。1本でなかったのは改善していきたい」と、残り2戦に向けて必死に切り