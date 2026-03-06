ボートレース戸田の「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」が７日に開幕する。福西広太郎（２４＝埼玉）は１３６期として昨年５月にデビュー。昨年１２月に初勝利を挙げ、ここまで通算２勝をマークしている。今節は２連率１４％とぶっちぎりでワーストの３４号機が相棒。それでも「下がる感じはしなかったし、数字ほど悪い感じはしなかったので楽しみです」とポジティブだ。それには訳がある。「２節前の蒲郡で