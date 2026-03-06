侍ジャパンの井端弘和監督が試合後に会見■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で先発出場。4打数3安打5打点、1本塁打を活躍をみせた。試合後、井端弘和監督は「チームに勢いを与えてくれた」と称えた。初回の第1打席、大歓