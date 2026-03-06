フリーアナウンサーの大越健介氏がキャスターを務める６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）を欠席した。番組冒頭で同局の板倉朋希アナウンサーと登場した金曜キャスターの徳永有美アナウンサーが「大越キャスターは取材のため、今日のスタジオ出演はお休みです」と説明した。