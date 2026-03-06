◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）巨人の育成選手・宇都宮葵星内野手が足でアピールした。６回無死一塁、岸田の代走で出場。続く丸の２球目にスタートを切り、捕手が送球できず盗塁成功となった。投手・高谷のモーションを盗んで積極的に仕掛けた。「走らず終わるよりは走ってアウトの方が学ぶこともありますし、失敗したらどうしようとは考えないです。自信になります」と前を向いた。キャンプ１軍