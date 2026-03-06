◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）台湾は侍ジャパンに７回コールドの大敗を喫して、２連敗スタートとなった。先発のテイ・コウキン投手が２回、大谷に先制の満塁弾を浴びるなど２回途中、５安打８失点で降板。２番手以降の投手も勢いを止められず失点を重ねた。打線も侍ジャパン先発の山本らを攻略できず、１安打で得点できなかった。５日のオーストラリア戦から、まさかの