フリーの新井恵理那アナウンサーが６日までに自身のＳＮＳを更新。家族で軽井沢へ行った様子を公開した。新井アナはインスタグラムで「夏も冬も気軽に行ける軽井沢」と書き出し、雪景色の中で子どもたちと遊ぶ姿などの写真などをアップ。続けて「冬の終わりに息子を『ソリデビュー』させてきました」「わたしはスキーもスノボもやってきたけれど、実は一番好きなのはソリ！これは好機…！と張り切りましたよ笑」と記した。