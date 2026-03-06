King & Prince、Snow Manが6日に放送されたテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9:00）に出演。高橋海人（※高＝はしごだか）とラウールが、昨年大みそかから1月1日にかけて開催された3年ぶりとなる合同カウコンでの裏話を明かした。【動画】セットアップでクールなSnow Man「オドロウゼ！」Dance Practice映像出演者同士の交流を聞かれ、高橋は「僕とラウールはデビュー組の中では比較的、